В рамках принятой программы сотрудники российских IT-компаний смогут улучшить жилищные условия, взяв льготный ипотечный кредит по ставке не более 5% годовых. Максимальный размер займа в регионах-миллионниках составит 18 миллионов рублей, в других — 9 миллионов.

Для участия в программе льготной ипотеки также необходимо соблюсти требования по зарплате. Она должна быть не ниже 150 тысяч рублей в месяц до вычета подоходного налога (НДФЛ) в регионах, где свыше миллиона жителей, и не менее 100 тысяч рублей — в остальных субъектах.

Программа льготной ипотеки для IT-специалистов будет работать до конца 2024 года. Планируется, что до этого времени может быть выдано до 50 тысяч кредитов на общую сумму около 240 миллиардов рублей. «Главная задача — создать комфортные условия для работников отрасли», — резюмировал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Напомним, накануне правительство России одобрило снижение ставки по льготной ипотеке до 9%. Как считают власти, такая мера позволит оказать поддержку строительной отрасли и сделать жилье для российских семей более доступным. Действие программы продлено до конца 2022 года.