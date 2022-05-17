Почти 80% уехавших после 24 февраля россиян вернулись обратно

По его словам, о возвращении 80% россиян говорят данные сотовых операторов «большой четверки» — МТС, «Билайн», «Мегафон», «Теле2».

«В конце прошлой недели Минцифры России получило анализ операторов связи по сим-картам, сколько уехало и сколько из них вернулось с момента начала спецоперации. Цифры обнадеживающие. Около 80% сим-карт, которые уехали с 24 февраля, вернулись в страну. Айтишники составляют значимую часть этой аудитории», — отметил Шадаев.

По его словам, на решение о возвращении могли повлиять, в том числе и льготная ипотека, которую власти России предоставили IT-специалистам, а также налоговые льготы и отсрочка от армии.

Напомним, в России запущена программа льготной ипотеки для IT-специалистов. Сотрудники отечественных IT-компаний смогут взять ипотечный кредит под 5% годовых. Рассказываем об условиях.