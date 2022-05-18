В Сеть выложили карту с утекшими данными ГИБДД, СДЭК и Wildberries. Рассказываем, что об этом известно

На сайте размещены адреса, номера телефонов, VIN-номера автомобилей и другие данные пользователей. В издании отмечают, что в Сеть слили номера телефонов и адреса более 30 известных личностей. В том числе Ксении Собчак и Петра Дерипаски.

«Суд оштрафовал "Яндекс.Еду" на 60 тыс. рублей за утечку данных клиентов, то есть наши адреса доставки и личностные данные стоят 0,009 рубля за пользователя (6 397 035 пользователей)», — написали создатели сайта.

В «Яндекс.Еде» сообщили, что никаких новых инцидентов утечки информации не зафиксировано.

«Данные пользователей Wildberries в сохранности, беспокоиться не о чем, утечек данных не было», — сообщил представитель маркетплейса. В Avito также заявили, что никакой утечки данных не произошло: «Это обычный парсинг», — сказал представитель компании. Парсинг — сбор данных с последующей обработкой. Forbes также обратился за комментариями в Роскомнадзор.

Напомним, в конце марта в Сети появилась карта с утекшими данными пользователей сервиса «Яндекс.Еда» — именами, телефонами и адресами клиентов в том числе из Петербурга. Позже «Яндекс.Еда» полностью заблокировал сайт со слитыми данными своих клиентов. Открыть его нельзя даже с VPN.

А клиенты «Яндекс.Еды» подали коллективный иск к сервису из-за утечки персональных данных. Через суд они требовали компенсации в размере 100 тысяч рублей на каждого заявителя.