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Esquire, Cosmopolitan и Harper’s Bazaar будут выходить в России под обновленными названиями

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Медиахолдинг Independent Media сохранит издания Esquire, Harper’s Bazaar, «Домашний очаг», Cosmopolitan и Men’s Health. Они продолжат выходить в России, но под новыми брендами. Об этом рассказала PeopleTalk гендиректор компании Наталья Веснина.

PippiLongstocking / Shutterstock.com

В начале марта американский конгломерат Hearst отозвал лицензии у Independent Media на выпуск российских версий журналов. Веснина рассказала, что проекты буду работать «под новыми именами» и они станут «новой версией привычных продуктов с расширенной концепцией».

Веснина поделилась, что выпускать новые версии изданий будут поэтапно, а новые названия озвучат в ближайшее время. При этом состав редакций и их главреды не изменятся, технологическая платформа сохранится.

Однако пока остается под вопросом выпуск печатных версий изданий. Это связано с дефицитом мелованной бумаги и компонентов для печати, поделилась Веснина.

«Мы видим интерес к бумажным версиям как со стороны рекламодателей, так и со стороны читателей», — подчеркнула она и добавила, что «если ничего не будет меняться, то печатать физически будет не на чем».

По словам Весниной, уход зарубежных рекламодателей был ощутимым, но цифровые площадки гарантируют компании «устойчивость и генерируют достаточный для деятельности компании доход».

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