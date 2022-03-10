Компания Hearst отзывает лицензии у российских журналов Esquire, Elle, Men's Health, Harper's Bazaar и Cosmopolitan

Hearst передаст свои акции Shkulev Media (Elle Russia), а с Fashion Press (Esquire, Harper's Bazaar, «Домашний очаг», Cosmopolitan и Men's Health) расторгнет лицензионные соглашения.

Издатель и президент компании Hearst Shkulev Publishing Виктор Шкулев написал, что партнер компания Hearst вышла из бизнеса Shkulev Media.

«Это взвешенное и продуманное решение коллег из Hearst принято в максимально дружественном и ответственном формате. Сейчас я принимаю на себя 100%-ю ответственность за организацию дальнейшей работы компании. У нас стоит задача сохранить бизнес и устоять под натиском свалившихся проблем. Все проекты нашей медиа группы в строю есть и будут оставаться. Мы теперь объединены в «Shkulev Media Holding» и продолжим работать в интересах аудитории», — сообщил Шкулев.

Главный редактор русского издания Esquire Сергей Минаев в своем telegram-канале написал, что апрельский номер журнала станет последним.

«В моей wiki скоро появится новая запись. Что-то вроде «последний главный редактор русской версии журнала Esquire». Владелец бренда, компания Hearst приняла решение об отзыве лицензии на издание журнала на территории РФ. Таким образом, апрельский номер Esquire станет последним. … Я всегда говорил редакции — каждый номер должен быть сделан так, как будто он последний. Чтобы потом не было стыдно. И вот, перед вами, действительно наш последний номер. На обложке – Эдуард Лимонов, что символично. Везде символы. Везде теперь одни только символы», — заявил Минаев.

Антон Иванов из Men's Health сообщил изданию «Подъёму», что пока не владеет информацией, Екатерина Великина из Cosmopolitan пояснила, что издание выпустит официальный комментарий на сайте.

В российском издательском доме Independent Media, которому принадлежит Fashion Press и который издает Cosmopolitan, «Домашний Очаг», Harper's Bazaar, Grazia, Esquire и другие, сообщили, что продолжат свою деятельность в России, однако как именно — не уточнили.

«Independent Media продолжает свою деятельность в России. В ближайшее время холдинг сосредоточится на локализации своей деятельности на территории страны, выпуске новых продуктов и дальнейшем развитии своей технологической базы.

Основной профиль бизнеса компании – производство качественного мультимедийного контента – сохраняется, а все обязательства и договоренности выполняются в плановом режиме. Мы по‑прежнему будем предоставлять нашей многомиллионной аудитории только самый лучший контент и креатив».

Однако пока неизвестно, будут ли закрывать другие журналы и сайты изданий.

Напомним, 9 марта издательский дом Condе Nast (GQ, Vogue, Tatler, Glamour) приостановил все издательские операции с Condе Nast Russia. Журналы и сайты изданий приостановили выпуск.