В Петербурге раскупают средства женской гигиены, а производители сообщают о повышении цен на прокладки и тампоны

В нескольких аптеках «Собака.ru» сообщили, что распродают сейчас остатки средств женской гигиены, а о новых поставках пока ничего не известно. Это касается как продукции уже упомянутой компании Procter & Gamble, так и тампонов немецкой марки O.b и товаров американского бренда Kotex. В отдельных точках и тампоны, и прокладки продаются по новой цене — вдвое дороже. Если раньше упаковка из шестнадцати тампонов O.b в среднем обходилась в 250 рублей, то сейчас стоит 500.

С 15 марта закупочные цены на товары американской Procter and Gamble (P&G) выросли в среднем на 43%. В восточноевропейском офисе P&G изданию «Коммерсант» пояснили, что цены меняются из-за "нестабильной ситуации на российском рынке, беспрецедентных трудностей в цепочке поставок". На подорожание товаров повлияли рост стоимости транспортных услуг, сырья и материалов, а также изменившийся курс валют.