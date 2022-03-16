В Петербурге раскупают средства женской гигиены, а производители сообщают о повышении цен на прокладки и тампоны

Читатели «Собака.ru» сообщают о дефиците средств женской гигиены, среди которых прокладки и тампоны. Это подтверждает и наша редакция. Соответствующие полки многих аптек, некоторых магазинов, а также крупных супермаркетов опустели. По оценкам исследовательской компании NielsenIQ, за неделю с 28 февраля по 6 марта спрос на эти товары вырос на треть.
Есть вероятность, что ажиотаж вокруг прокладок и тампонов вызван заявлением Procter & Gamble о прекращении инвестиций и сокращении своего ассортимента в России. Однако компания подчеркнула, что сосредоточится на основных товарах для здоровья и личной гигиены. По определению тампоны и прокладки входят как раз в последнюю категорию, поэтому паника преждевременна. Напомним, что именно Procter & Gamble принадлежат такие бренды, как Always, Tampax, Naturella и Discreet.
В нескольких аптеках «Собака.ru» сообщили, что распродают сейчас остатки средств женской гигиены, а о новых поставках пока ничего не известно. Это касается как продукции уже упомянутой компании Procter & Gamble, так и тампонов немецкой марки O.b и товаров американского бренда Kotex. В отдельных точках и тампоны, и прокладки продаются по новой цене — вдвое дороже. Если раньше упаковка из шестнадцати тампонов O.b в среднем обходилась в 250 рублей, то сейчас стоит 500.
С 15 марта закупочные цены на товары американской Procter and Gamble (P&G) выросли в среднем на 43%. В восточноевропейском офисе P&G изданию «Коммерсант» пояснили, что цены меняются из-за "нестабильной ситуации на российском рынке, беспрецедентных трудностей в цепочке поставок". На подорожание товаров повлияли рост стоимости транспортных услуг, сырья и материалов, а также изменившийся курс валют.
При этом в магазинах «Улыбка радуги», «Магнит Косметик», «Подружка» центрального района проблем с наличием средств женской гигиены нет — об этом рассказывают наши читательницы. Обратная ситуация на сайте «Золотого яблока» — отсутствуют тампоны Tampax, O.b, Kotex, прокладки Always, Naturella, Discreet, Kotex. Все это можно заказать и в интернет-магазине OZON, но по иной цене. Так упаковка из шестнадцати тампонов Kotex обойдется в 898 рублей.
Кроме того, можно присмотреться к российским производителям. Например, тампонам и прокладкам Ola!, «Милана», Bliss, Bibi. Еще одна альтернатива привычным средствам гигиены — менструальные чаши или многоразовые прокладки, которые предлагают крупные онлайн-ретейлеры.
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