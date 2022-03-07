Власти Грузии: за последнее время в страну прибыли более 20 тысяч россиян

Министр объяснил выбор россиян тем, что Грузия сейчас стала «одним из редких островков свободы в регионе». «Он интересен с той точки зрения, что людям предоставляется возможность свободной деятельности, Грузия всегда была открыта и открыта сейчас, в течение десятилетий это было нашей экономической политикой. Мы пытались привлечь как можно больше людей для работы. У нас открытый, либеральный торговый режим», — подчеркнул Давиташвили.

При этом эмигранты сталкиваются с финансовыми проблемами из-за санкций. В частности, как рассказала «Холоду» уехавшая в Грузию россиянка, в Тбилиси практически невозможно поменять рубли: «В обменниках говорят, что они невыгодны и не нужны им».