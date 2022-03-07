18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Власти Грузии: за последнее время в страну прибыли более 20 тысяч россиян

Поделиться:

Около 20-25 тысяч жителей России приехали в Грузию за последнее время. Об этом заявил министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, пишет местное издание «Сова».

Shutterstock

Министр объяснил выбор россиян тем, что Грузия сейчас стала «одним из редких островков свободы в регионе». «Он интересен с той точки зрения, что людям предоставляется возможность свободной деятельности, Грузия всегда была открыта и открыта сейчас, в течение десятилетий это было нашей экономической политикой. Мы пытались привлечь как можно больше людей для работы. У нас открытый, либеральный торговый режим», — подчеркнул Давиташвили.

При этом эмигранты сталкиваются с финансовыми проблемами из-за санкций. В частности, как рассказала «Холоду» уехавшая в Грузию россиянка, в Тбилиси практически невозможно поменять рубли: «В обменниках говорят, что они невыгодны и не нужны им». 

Напомним, карты Visa и Mastercard российских банков продолжат работать без ограничений до 10 марта. После этого Visa и Mastercard приостанавливают работу в России: карты, выпущенные любыми российскими банками, перестанут работать за границей, в иностранных магазинах, в кошельках Apple Pay и Google Play.

Однако для оплаты покупок и снятие денег за рубежом россияне смогут оформить кобейджинговую карту «Мир — UnionPay». Кобейджинговая карта будет работать как и на территории России, так и в 180 странах, поддерживающих работу с UnionPay — это альтернативная платежная система, созданная в Китае. Возможность выпуска такой карты рассматривает «Сбер», «Тинькофф» и «Альфа-банк».

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: