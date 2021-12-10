Сколько россиян опасаются введения электронных паспортов? Выяснили аналитики

Треть россиян сомневаются в безопасности электронных паспортов. Они считают, что документы нового образца могут сделать их жертвами мошенников.
«Треть россиян (32%) сомневаются в безопасности цифровых паспортов — опасаются кибератак, взломов баз и утечек данных, разглашения персональных сведений и возможности стать жертвами онлайн-мошенников», — приводит РБК слова экспертов аналитического центра НАФИ.
Чего еще опасаются россияне, рассуждая о введении электронных паспортов?
- 6% боятся потерять смарт-карту, в виде которой будет изготавливаться электронный паспорт;
- 4% опасаются возможных сбоев в работе документа;
- 3% говорят о возможном злоупотреблении контролем со стороны государства.
Никаких рисков при использовании электронных паспортов не видят 45% россиян — чаще всего в возрасте от 18 до 24 лет (56%), а также те, кто высоко оценивает свое благосостояние (51%). Оформить документ нового образца сразу же, как только такая возможность представится, готовы 11% граждан — и вновь чаще молодежь (52%). Люди старше 60 лет и вовсе не собираются переходить на электронный паспорт — так ответили 49% опрошенных.
Более четверти (27%), хотят оформить документ — но сделают это не сразу, а после того, как посмотрят на работу новой системы. Еще 17% заявили, что, скорее всего, не будут оформлять электронный паспорт, но не исключили того, что могут изменить мнение.
Напомним, о том, что правительство России предлагает переход с бумажного паспорта на электронные документы, стало известно летом 2019 года. Тогда предполагалось, что пилотный проект запустят уже в 2021 году. Однако позже сроки перенесли. Теперь планируется, что электронные паспорта начнут выдавать в регионах России не позднее 1 июля 2023 года — добровольно и по мере технической готовности. Их хотели выпускать в виде пластиковой карточки размером с банковскую. Позже стало известно, что документы нового образца начнут выдавать к концу 2022 года. Но только в трех регионах России.
Также в России разрабатывают мобильное приложение для электронного паспорта и других документов. Тестирование технологии уже было проведено во время первой волны заболеваемости коронавирусом при помощи цифровых пропусков.
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