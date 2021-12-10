Сколько россиян опасаются введения электронных паспортов? Выяснили аналитики

«Треть россиян (32%) сомневаются в безопасности цифровых паспортов — опасаются кибератак, взломов баз и утечек данных, разглашения персональных сведений и возможности стать жертвами онлайн-мошенников», — приводит РБК слова экспертов аналитического центра НАФИ.

Чего еще опасаются россияне, рассуждая о введении электронных паспортов?

6% боятся потерять смарт-карту, в виде которой будет изготавливаться электронный паспорт;

4% опасаются возможных сбоев в работе документа;

3% говорят о возможном злоупотреблении контролем со стороны государства.

Никаких рисков при использовании электронных паспортов не видят 45% россиян — чаще всего в возрасте от 18 до 24 лет (56%), а также те, кто высоко оценивает свое благосостояние (51%). Оформить документ нового образца сразу же, как только такая возможность представится, готовы 11% граждан — и вновь чаще молодежь (52%). Люди старше 60 лет и вовсе не собираются переходить на электронный паспорт — так ответили 49% опрошенных.

Более четверти (27%), хотят оформить документ — но сделают это не сразу, а после того, как посмотрят на работу новой системы. Еще 17% заявили, что, скорее всего, не будут оформлять электронный паспорт, но не исключили того, что могут изменить мнение.