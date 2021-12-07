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Роспотребнадзор планирует усилить санитарный контроль из-за «омикрона»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об усиленном контроле на границе России из-за нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом она рассказала на совещании оперштаба.

Shutterstock.com

«В связи с выявлением и циркуляцией нового варианта вируса Роспотребнадзором усилен санитарный контроль в пунктах пропуска через государственную границу», — заявила Попова.

Она подчеркнула, что на пограничном контроле проверяют всех, кто вернулся из стран с высокой заболеваемостью. Сотрудники Роспотребнадзора уже поместили в обсерватор путешественников, вернувшихся из ЮАР. Помимо этого, проводятся дополнительные исследования у граждан с выявленным заболеванием.

«Люди, возвращающиеся из-за рубежа, а это уже почти 50 стран [откуда новый штамм может быть завезен в РФ], могут привезти в страну новый коронавирус», — отметила Попова.

Напомним, в России зафиксированы первые случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон». Заболевание диагностировано у двух из 10 россиян, которые вернулись из ЮАР.

Также в аэропорту «Пулково» усилили режим работы пункта досмотра прибывающих из-за границы. Он функционирует круглосуточно. Это одна из мер по профилактике нового штамма коронавируса «омикрон».

А еще со 2 декабря в России ввели обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из стран с высоким риском заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом заявила глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач страны Анна Попова.

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