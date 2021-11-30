Из-за «омикрона» в «Пулково» усиливают работу пункта досмотра прибывающих из-за границы

Накануне в Смольном прошло обсуждение мер по профилактике нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом объявил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«Начнет действовать в усиленном режиме пункт пропуска в аэропорту «Пулково». Поручено организовать его работу в круглосуточном режиме для того, чтобы все прибывающие из-за рубежа жители города прошли в течение короткого времени обследование, чтобы выявить потенциально людей, которые могут быть инфицированы тем самым штаммом», — рассказал Лисовец.

Напомним, ранее первые случаи заражения новым штаммом коронавируса, получившим название «омикрон», могли быть зафиксированы в Германии, Британии и Чехии. Член Совета Федерации, заслуженный врач Владимир Круглый предположил, что новый штамм уже мог проникнуть и в Россию, однако в Роспотребнадзоре это отрицают. Ученые считают, что новый вариант COVID-19 имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство. А уже переболевшие коронавирусом имеют повышенный риск заразиться новым штаммом «омикрон». К таким выводам пришли во Всемирной организации здравоохранения.