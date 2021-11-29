Снегопад и сильный ветер: МЧС предупреждает о надвигающейся непогоде в Петербурге

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 30 ноября в Петербурге ночью и утром местами сильный снег, порывы ветра будут доходить до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью -5…-7 градусов, днем -3…-5. На дорогах будет сложная обстановка, атмосферное давление будет понижаться.

Напомним, на погоду в Петербурге в начале недели будет влиять циклон «Бенедикт» — в городе продолжит идти снег, усилится ветер, а температура окажется ниже климатической нормы.

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, «в ночь на вторник Северную столицу ждут сильные снегопады». Он также добавил, что минувшая ночью в городе стала самой холодной с начала осени — температура воздуха опустилась до -6,1 градуса.