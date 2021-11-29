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Девять баллов и метель: центр Петербурга встал в многокилометровые пробки из-за непогоды

Вечером в Петербурге зафиксировали девятибалльные пробки. Заторы фиксируют на большинстве центральных улицах и проспектах города. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карты».

Яндекс карты

Дорожная обстановка начала ухудшаться еще с 17:00. Через два часа пробки все также фиксируют на Невском, Литейном, Лиговском проспектах и на прилегающих к ним улицам.

Серьезный затор замечен в районе площади Александра Невского и одноименного моста, Синопской набережной. Помимо этого, сложности с проездом возникли на других набережных: Фонтанки, Обводного канала, Малоохтинской, Синопской в сторону Большеохтинского моста, Арсенальной в том же направлении, Пироговской в сторону Приморского района. Пробки фиксируют и на Петроградской стороне.

Ранее МЧС предупреждало об ухудшении погоды вечером в понедельник. По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 29 ноября, начиная с 19-22 часов, местами ожидается усиление северного ветра до 15 метров в секунду, в некоторых районах также обещают сильный снег.

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