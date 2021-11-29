Снег, ветер и температура ниже нормы: синоптики рассказали о погоде на начало недели в Петербурге

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 29 ноября, синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться периферией циклона, приближающегося с юга. Названный немецкими метеорологами «Бенедикт», он постепенно закроет небо плотными облаками, во второй половине дня вызовет небольшой снег и усилит ветер. При этом температурный фон окажется на 3-4 градуса ниже климатической нормы.

Температура воздуха в городе составит -4…-6 градусов, по области -3…-8. Ветер ожидается северо-восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 747 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.

«В ночь на вторник Северную столицу ждут сильные снегопады. Добавлю, что минувшая ночью в Санкт-Петербурге стала самой холодной с начала осени — температура воздуха опустилась до -6,1 градуса», — добавил Леус.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник, 30 ноября, ожидается облачная погода. Ночью и в первой половине дня пройдет снег, местами сильный. Ветер северо-восточный, северный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -5…-7 градусов, днем -3…-5. На дорогах будет сложная обстановка, атмосферное давление будет понижаться.

В среду, 1 декабря, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдет небольшой снег, днем местами. Ветер северо-западный, западный умеренный. В ночное время суток -6…-8 градусов, днем -5…-7. На дорогах образуется гололедица, атмосферное давление будет слабо повышаться.