Россия ограничивает въезд для иностранных граждан из ряда государств из-за нового штамма COVID-19

С 28 ноября ограничивается въезд иностранцев из ЮАР, Гонконга, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини и Танзании. Прямое авиасообщение с Танзанией, закрытое с лета, приостановили на дополнительное время — до 1 февраля 2022 года.

Россиян, прибывающие из перечисленных стран, а также Великобритании, Израиля и КНР, будут тестировать на наличие на COVID-19.

Новость дополняется.