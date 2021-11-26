Россия ограничивает въезд для иностранных граждан из ряда государств из-за нового штамма COVID-19

Россия с 28 ноября ограничит въезд иностранных граждан из ряда африканских стран и Гонконга. Это связано с распространением нового штамма COVID-19. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.
С 28 ноября ограничивается въезд иностранцев из ЮАР, Гонконга, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини и Танзании. Прямое авиасообщение с Танзанией, закрытое с лета, приостановили на дополнительное время — до 1 февраля 2022 года.
Россиян, прибывающие из перечисленных стран, а также Великобритании, Израиля и КНР, будут тестировать на наличие на COVID-19.
Новость дополняется.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.