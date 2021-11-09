В Петербурге ввели обязательную вакцинацию всех жителей старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями и других категорий граждан

«Дополнить пункт подпунктом о проведении прививок лицам в возрасте 60 лет и старше, а также лицам с хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы (диабетом, ожирением)», — говорится в обновленном постановлении, опубликованном на сайте ведомства.

Также в этот перечень добавили сотрудников любых организаций, работающих в Пулково (в том числе авиакомпаний), Большом порту Петербурга и петербургском пассажирском порту. Помимо этого, в список обязательной вакцинации ввели всех обучающихся в профучилищах и вузах старше 18 лет, кому придется проходить практику за пределами учебных заведений.

Первый компонент вакцины этим гражданам должны ввести до 15 декабря, второй — до 15 января.