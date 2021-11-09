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Наука и образование

Минобрнауки разрешило вузам России вводить QR-коды для очного посещения занятий

Российским вузам разрешили вводить QR-коды для вакцинированных студентов, чтобы те смоги очно посещать занятия. Об этом заявили в Министерстве науки и высшего образования.

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«В рамках федерального закона об образовании вузы автономны в принятии решений по организации образовательного процесса и могут самостоятельно вводить меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в стенах своих учреждений», — приводит ТАСС заявление пресс-службы Минобрнауки.

Ранее в университетах Москвы и Подмосковья приняли решение об экспериментальном введении QR-кодов для посещения занятий — это позволит избежать жестких ограничений по коронавирусу, а также увеличить процент привитых студентов. Провести эксперимент позволил приказ Минобрнауки, который дает высшим учебным заведениям страны выбор: оставить очный формат обучения перейти на «удаленку».

Проверять QR-коды и пускать по ним студентов с 15 ноября начнет Московский городской педагогический университет. Для студентов с медотводом и младше 18 лет в вузе будет организовано бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус. Для обучающихся, не прошедших вакцинацию и не имеющих медотвода, занятия будут проводиться полностью в дистанционном формате.

Специальный QR-код для обучающихся и сотрудников планирует также ввести МГТУ имени Баумана. Но пока только для посещения научных, культурно-массовых и спортивных мероприятий вуза.

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