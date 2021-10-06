«Фактически у нас коллапс»: как отъезд полумиллиона мигрантов за время пандемии повлиял на рынок труда в Петербурге

Пандемия серьезно повлияла на рынок труда в Санкт-Петербурге. Так, город с момента прихода коронавируса покинули около полумиллиона трудовых мигрантов (примерно население Липецка или Калининграда!). Такую цифру ранее озвучил зампредседателя комитета по труду и занятости Николай Рогачев.

«Это оценка, опирающаяся на данные официальной статистики, а также данные исследований, которые мы проводим совместно с НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, — объяснили редакции «Собака.ru» в пресс-службе комитета по труду и занятости. — Тем не менее, она является экспертной. Информация, уже полностью подтвержденную результатами исследований с использованием «больших данных», геоданных, интервью с представителями отраслей, будет получена в начале 2022 года».

При этом в комитете подчеркнули, что речь идет не только об иностранцах, которые работали в Петербурге, а затем уехали в свои страны. Также в эти полмиллиона входят и жители других регионов России, которые во время пандемии вернулись в свои города.