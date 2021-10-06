«Фактически у нас коллапс»: как отъезд полумиллиона мигрантов за время пандемии повлиял на рынок труда в Петербурге

С начала пандемии из Санкт-Петербурга, только по официальным данным, уехало порядка 500 тысяч трудовых мигрантов. Редакция «Собака.ru» узнала у предпринимателей, властей, аналитиков и профсоюзов, как эта ситуация сказалась на городском бизнесе и на оставшихся работниках.
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Пандемия серьезно повлияла на рынок труда в Санкт-Петербурге. Так, город с момента прихода коронавируса покинули около полумиллиона трудовых мигрантов (примерно население Липецка или Калининграда!). Такую цифру ранее озвучил зампредседателя комитета по труду и занятости Николай Рогачев.
«Это оценка, опирающаяся на данные официальной статистики, а также данные исследований, которые мы проводим совместно с НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, — объяснили редакции «Собака.ru» в пресс-службе комитета по труду и занятости. — Тем не менее, она является экспертной. Информация, уже полностью подтвержденную результатами исследований с использованием «больших данных», геоданных, интервью с представителями отраслей, будет получена в начале 2022 года».
При этом в комитете подчеркнули, что речь идет не только об иностранцах, которые работали в Петербурге, а затем уехали в свои страны. Также в эти полмиллиона входят и жители других регионов России, которые во время пандемии вернулись в свои города.
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«Рук не хватает»
Отток приезжих работников сказался сразу на нескольких отраслях городской экономики. Основной удар, по данным аналитиков рынка труда, пришелся на сферу ЖКХ и строительства, ресторанно-гостиничный бизнес, а также транспортную сферу и розничную торговлю.
«Этот тезис подтверждается уровнем конкуренции за рабочие места в перечисленных выше сферах. Так, если в прошлом году в сфере продаж на одну вакансию приходилось почти 5 резюме, то в этом году лишь 2, в транспортном секторе в 2020 — 7 резюме, сейчас — 3», — сообщила редакции «Собака.ru» руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.
Представители бизнеса подтверждают мнение экспертов. «У отелей сейчас острая нехватка кадров, фактически у нас коллапс. Особенно остро ситуация ощущается сейчас, когда туристический рынок немножко начал расти. Сейчас завершается сезон, казалось бы должно быть поспокойнее, но нет: загрузка больше чем в 2020 году, а рук не хватает, персонал уехал и не вернулся», — рассказала «Собака.ru» Тамара Буйлова, ответственный секретарь Межотраслевого координационного совета гостеприимства и услуг.
Отток мигрантов также создает проблемы строителям, рассказал первый вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Михаил Лобин. «Трудовые мигранты занимают места, на которые местные жители не претендуют. Это прежде всего касается строительных организаций, которые сегодня испытывают трудности с привлечением иностранных работников, от чего затягиваются сроки строительства», — отметил он, добавив, что на промышленности ситуация практически не сказалась, поскольку «крупные промышленные предприятия не испытывают необходимости к привлечению иностранных работников».
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«Нам больше не потянуть»
На фоне оттока приезжих работников в городе падает официальный показатель безработицы. «По сравнению с пиком осени прошлого года регистрируемая безработица снизилась более чем в 4 раза, — сообщили в комитете по труду и занятости, — со 109 000 до примерно 26 000 человек. Количество вакансий по сравнению с сентябрем прошлого года выросло почти вдвое».
Также сообщается о росте средней начисленной заработной платы с 70 494 руб. в прошлом июле до 79 043 руб. в июле 2021 года. Тенденцию на рост зарплат также отмечают и аналитики. «Работодатели в погоне за лучшими кадрами при большом их дефиците, готовы повышать зарплату и в том числе на тех позициях, где ранее зарплата была более низкая, так как на нее претендовали трудовые мигранты с более низкими зарплатными ожиданиями, чем петербуржцы», — сообщила Мария Бузунова, оговорившись, что значительно повышения оплаты труда без общего улучшения ситуации в экономике ждать не стоит.
Зарплаты выросли не только в среднем по рынку труда, но также и в наиболее пострадавших от оттока мигрантов сферах. Так сообщалось, что среднемесячная номинальная заработная плата работников гостиниц и ресторанов по итогам первого полугодия 2021 года выросла почти на 25%. Тем не менее, Тамара Буйлова говорит, что гостиничному сектору и торговле все равно сложно конкурировать с другими работодателями города. «В других отраслях просто платят больше, а нам больше не потянуть», — объяснила она.
Не увидели коренного изменения положения работников и в профсоюзе «Торговое единство», объединяющем людей, занятых в торговле и общепите. «Хотя потребность в кадрах у предпринимателей есть, никакого стремительного роста зарплат мы не видим, и возможностей здесь диктовать условия у нас нет, потому что торговлю ведут сетевые компании ритейла или транснациональные компании, — сказала председатель теркома организации Валентина Пилипенко, — Там достаточно жесткие и устоявшиеся правила работы, сотрудникам там свободно крыльями не помахать».
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«Дать возможность восстановиться»
Как отметили в комитете по труду и занятости, сейчас власти вместе с бизнесом ищут возможности для замещения вакантных должностей в сферах, страдающих от нехватки рабочей силы. Одной из мер стало открытие в разных городах страны консультационных пунктов по вопросам внутренней миграции и проведение ярмарок вакансий. В 2020-2021 году такие мероприятия прошли в Мурманске, Петрозаводске, Курсе, Астрахани, Великом Новгороде.
Также бизнесу предлагают больше внимания уделять привлечению на работу студентов, женщин с детьми и людей старше 50 лет. «Есть и системный рецепт — это повышение производительности труда, работа с затратами, потерями. Представители торговли и строительства могут бесплатно обучиться принципам и инструментам бережливого производства, привлечь консультантов, которые помогут так организовать производственный процесс, чтобы увеличить выработку без привлечения дополнительного персонала в рамках национального проекта "Производительность труда"», — добавили в комитете.
В профсоюзе «Торговое единство» считают, что отток мигрантов вообще не должен считаться сложностью. Он просто обнажил проблемы, которые есть в отрасли. С ними, считают представители работников, и надо бороться. «Наша отрасль совершенно спокойно может обойтись горожанами, – настаивает Пилипенко, – если будут хорошие зарплаты, условия работы, то работники обязательно придут. Значит надо искать причину, почему выгоднее нанимать малоквалифицированных мигрантов, а не стараться организовывать работу так, чтобы на вакансии откликнулись хорошие специалисты вне зависимости от того приезжие они или местные».
В Координационном совете гостеприимства и услуг согласны, что вопрос общего роста зарплат в отрасли назрел, но для этого бизнесу нужны дополнительные ресурсы. «Если делать все правильно, надо снижать налоги на отрасль и дать возможность отрасли восстановиться путем набора персонала с более высокой зарплатой. Понижаешь налоги, бизнес начинает повышать зарплаты персоналу, приходит персонал, который получает больше, сервис восстанавливается, но, скорее всего, у нас все будет сделано как обычно. Я думаю, что, скорее всего будут привлекать мигрантов обратно. Уж сильно значимое участие их в экономике в некоторых отраслях», – заключила Тамара Буйлова.
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