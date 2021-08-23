Как подсчетам главы Комитета по экономической политике Петербурга Валерия Москаленко, средняя номинально начисленная заработная плата в 2021 году достигла 72,8 тысячи рублей. Это почти на 20 тысяч рублей выше среднероссийского показателя — 53,7 тысячи рублей.

До конца 2021 года средняя зарплата в Петербурге должна еще вырасти — как прогнозируют в Смольном, до 75,2 тысячи рублей. При этом среднемесячный доход от трудовой деятельности окажется меньше — 61,6 тысячи. В 2020 году он составил 56,5 тысячи.

Если верить подсчетам Смольного, петербуржцы добились желаемого: еще в начале лета, согласно результатам опроса сервиса «Работа.ру», горожане хотели бы в среднем получать заработную плату в размере 72 тысяч рублей. Это на две тысячи рублей меньше, чем желали москвичи. При этом 90% респондентов заявили, что ощущают изменения и ожидают финансового кризиса из-за пандемии.

Ранее также стало известно, что Петербург стал вторым регионом России по «зарплатному неравенству» — разнице между заработками самих высокооплачиваемых и низкооплачиваемых сотрудников. Доходы богатых и бедных петербуржцев отличаются почти 12,7 раза.