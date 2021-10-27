Беглов: на развитие Петербурга в ближайшие три года потратят более 600 млрд рублей

По словам главы города, расходы на эту сферу за три года составят почти 630 млрд рублей, пишет «Деловой Петербург».

«Это фактически размер городского бюджета прошлого года, который будет направлен исключительно на цели развития», — сказал Беглов.

Собственные доходы города в среднем вырастут на 10% в год, а к 2024 году они поднимутся в полтора раза относительно показателей 2020 года. Беглов также заявил, что ежегодные расходы на улучшение жилищных условий очередников увеличат в полтора раза, на это выделят 96 млрд рублей. Обновят и городской транспорт — на эти цели в бюджете заложено порядка 47 млрд рублей, еще 20 выделят на благоустройство.

Напомним, в 2022 году в Петербурге планируют благоустроить 48 объектов и создать проекты по улучшению еще для 54 территорий. На эти цели в проекте городского бюджета заложено 5 млрд рублей. Основное внимание уделят Пейзажному парку, парку Авиаторов, Бестужевскому саду, набережной реки Карповки, Армашевскому скверу (Ильинская слобода) и Удельному парку.

А еще в Смольном одобрили проект городского бюджета на 2022 год и на плановый период с 2023 по 2024 год. Основной расход средств пойдет на строительство социальных объектов, жилищные программы и открытие новых станций метро.