В Смольном одобрили проект бюджета на 2022-2024 годы. Рассказываем, на что пойдут основные траты

Доходная часть бюджета города в 2022 году составит 874,3 млрд рублей, в 2023 — 960,2 млрд рублей, в 2024 — 1033,4 млрд рублей. Основной источник дохода — налоги от физических лиц. В 2022 году он запланирован на уровне 363,2 млрд рублей или 41,5% доходов. Налог на прибыль организаций составит 269 млрд рублей или 31% доходов.

Расходы бюджета Петербурга составят: в 2022 году — 918,1 млрд рублей, в 2023 — 1006,7 млрд рублей, в 2024 – 1063,6 млрд рублей. Расходы сформировали на основе 18 городских государственных программ. Программные расходы составят 846,8 млрд рублей или 92% расходов бюджета.

В приоритете у города ликвидация дефицита социальных объектов. До 2024 года включительно планируется открыть 71 школу, 128 детских садов и 21 офис врачей общей практики. Помимо этого, на ближайшие три года в планах выделить 150 млрд рублей на увеличение темпов строительства метро. К 2024 году запустят три новые станции.

Также увеличат расходы на жилищные программы на 8 млрд рублей. На ближайшие три года на это заложили еще 96 млрд рублей. А еще пять тысяч семей, выразивших согласие на полное расселение своих коммунальных квартир, смогут улучшить свои жилищные условия. Для приобретения в собственность города жилья для детей-сирот предусмотрено 13,6 млрд рублей.