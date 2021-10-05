В Смольном планируют расселить более 5 тысяч коммунальных квартир за три года

Правительство Петербурга получило согласие жителей на расселение 5146 коммунальных квартир. На это планируют потратить 9,6 миллиарда рублей. По словам Корабельникова, на улучшение жилищных условий петербуржцев из городского бюджета выделили порядка 96 млрд рублей.

В том числе в 2022 году планируется потратить 13,6 млрд рублей на покупку жилья детям-сиротам. На данный момент в городе находится около 50 тыс. коммунальных квартир, в них проживает более 200 семей.

Напомним, с 17 февраля Законодательное собрание Петербурга приняло поправки в отдельные законы в сфере жилищной политики. Они прописывают порядок расселения коммунальных квартир и направлены на то, чтобы сделать поддержку более адресной — город будет помогать тем, кто готов участвовать в расселении.