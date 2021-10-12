В 2022 году в Петербурге благоустроят почти 50 зеленых территорий. Сколько на это потратят?

В пояснительной записке к проекту бюджета на 2022-2024 годы также сказано, что в рамках реализации регионального проекта «Комфортная городская среда» в 2023 году преобразуют 52 объекта и создадут 34 проекта. На это выделят 7 млрд рублей, а в 2024-м — 51 объект и 7 проектов (7 млрд рублей).

В 2022 году основное внимание уделят Пейзажному парку, парку Авиаторов, Бестужевскому саду, набережной реки Карповки, Армашевскому скверу (Ильинская слобода) и Удельному парку. Часть из них выбрали сами жители. Голосование проводилось в правительстве города.

Напомним, в проекте нового Генерального плана власти Петербурга предусмотрели благоустроенный и комфортный выход к воде к рукавам Невы и Финскому заливу.