В Смольном рассказали, как получить QR-код, переболевшим коронавирусом неофициально

В комитете по информатизации и связи города пояснили, что если человек официально не проходил лечение в поликлинике или не находился с COVID-19 в больнице, то ему необходимо обратиться в свое медицинское учреждение с выпиской из госпиталя или положительным ПЦР-тесом. Эти данные вносятся в базу для формирования QR-кода переболевшего.

Как сообщает «Фонтанка», одним из самых популярных в службе 122 стал вопрос о получении QR-кода тем, кто болел коронавирусом неофициально. Только в понедельник, когда появилось распоряжение правительства Петербурга о вводе QR-кодов, поступило порядка 39 тысяч звонков.

В ведомстве также предупредили, что время ожидания ответа оператора может быть увеличено, но они работают над устранением задержек. Call-центр продолжит работу в круглосуточном режиме, а также в комитете пообещали увеличить количество операторов.

Напомним, пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. Смольный не планирует принимать в качестве подтверждения антиковидного статуса отрицательный результат анализа.