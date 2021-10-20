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В Смольном рассказали, как получить QR-код, переболевшим коронавирусом неофициально

Власти Петербурга рассказали, как получить QR-код переболевшего COVID-19, если нет официального диагноза от врача.

Фото: Shutterstock.com

 

В комитете по информатизации и связи города пояснили, что если человек официально не проходил лечение в поликлинике или не находился с COVID-19 в больнице, то ему необходимо обратиться в свое медицинское учреждение с выпиской из госпиталя или положительным ПЦР-тесом. Эти данные вносятся в базу для формирования QR-кода переболевшего.

Как сообщает «Фонтанка», одним из самых популярных в службе 122 стал вопрос о получении QR-кода тем, кто болел коронавирусом неофициально. Только в понедельник, когда появилось распоряжение правительства Петербурга о вводе QR-кодов, поступило порядка 39 тысяч звонков.

В ведомстве также предупредили, что время ожидания ответа оператора может быть увеличено, но они работают над устранением задержек. Call-центр продолжит работу в круглосуточном режиме, а также в комитете пообещали увеличить количество операторов.

Напомним, пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. Смольный не планирует принимать в качестве подтверждения антиковидного статуса отрицательный результат анализа.

В Петербурге вводят систему QR-кодов. Как их получить, сколько они действуют, дают ли их привитым зарубежной вакциной?

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