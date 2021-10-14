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В Госдуме поручили разобраться в ситуации с увольнением петербургской учительницы из-за блога о секс-просвете

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил главе Комитета по просвещению Ольге Казаковой разобраться в ситуации с увольнением петербургской учительницы биологии Ольги Щеголевой из школы из-за блога о сексуальном просвещении.

Вопрос о ситуации вокруг Щеголевой на пленарном заседании Госдумы поднял лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Он указал, что в своем блоге учительница рассказывала про семейные ценности и отношения. Жириновский назвал ситуацию с Щеголевой «мракобесием» и «средневековьем» и потребовал восстановить Щеголеву в должности, пишет «Фонтанка».

Сама Ольга Щеголева признается, что не хотела, чтобы эта история выливалась наружу. Преподавательница также рассказала, что пока не готова возвращаться в школу, и ей нужно время, чтобы пережить происходящее.

Напомним, в конце сентября Щеголева написала заявление об увольнении из школы при Консерватории имени Римского-Корсакова. Причиной стало давление со стороны администрации — руководство школы «с подачи родителей» узнало о блоге Ольги о секс-просвещении взрослых и заявило, что «не подобает учителю вести такую деятельность».

Позже учительница биологии Ольга Щеголева из Петербурга, ведущая блог о секс-просвещении, рассказала о блокировке постов в Instagram. По ее словам, это произошло из-за жалоб ботов. Девушка расценивает это как кибербуллинг.

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