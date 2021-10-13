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Петербургская учительница, ведущая блог о секс-просвещении, рассказала о блокировке постов в Instagram

Учительница биологии Ольга Щеголева из Петербурга, ведущая блог о секс-просвещении, рассказала о блокировке постов в Instagram. По ее словам, это произошло из-за жалоб ботов. Девушка расценивает это как кибербуллинг. 

Фото: Shutterstock.com

 

В конце сентября Щеголева написала заявление об увольнении увольнении из школы при Консерватории имени Римского-Корсакова. Причиной стало давление со стороны администрации — руководство школы «с подачи родителей» узнало о блоге Ольги о секс-просвещении взрослых и заявило, что «не подобает учителю вести такую деятельность».

Блог Щеголевой в Instagram был открытым, но содержал маркировку 18+. Также девушка установила возрастные фильтры подписчиков. После того, как было написано заявление об увольнении, Ольга решила закрыть аккаунт, «чтобы спокойно доработать», но затем снова открыла после огласки в СМИ.

«Инстаграм блокирует мои обычные посты из-за жалоб ботов. Мне пришлось закрыть инстаграм и фильтровать каждого подписчика. Расцениваю это как кибербуллинг», — приводит «Бумага» слова Щеголевой.

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