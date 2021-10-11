Педагогу в Петербурге пришлось уводиться из школы из-за блога о секс-просвещении

Как пишет «Фонтанка», в конце сентября учитель биологии Ольга Щеголева написала заявление об увольнении увольнении из школы при Консерватории имени Римского-Корсакова. Причиной стало давление со стороны администрации — руководство школы «с подачи родителей» узнало о блоге Ольги о секс-просвещении взрослых и заявило, что «не подобает учителю вести такую деятельность».

По словам самой Ольги, аккаунт в Instagram хоть и был открытый, но содержал маркировку 18+. Также девушка установила возрастные фильтры подписчиков. «Я сделала все по закону, что от меня требуется для защиты детей от травмирующей информации. Все, что предлагает мне платформа Instagram», — отметила она.

Причиной увольнения Ольги из школы стало условие администрации — либо работа, либо блог. Девушка выбрала второе и написала заявление по собственному желанию. За все время работы в школе претензий к учителю не возникало. В пресс-службе Консерватории имени Римского-Корсакова подтвердили информацию об увольнении, добавив, что решение учителем принималось «по собственному желанию».

«Мне не очень приятно, что из-за меня в школе случился такой скандал. Я этого не хотела. Я обычный нормальный человек и занимаюсь тем, что считаю нужным. Я работаю только со взрослыми, половое просвещение взрослых позволяет растить здоровых детей. Это позволяет предотвратить насилие», — резюмировала девушка.

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