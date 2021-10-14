«Битва за справедливость в российском обществе проиграна»: социологи — о бурной реакции на ДТП с Ксенией Собчак

Тот отклик, который вызвало ДТП с участием Собчак — это, в первую очередь, реакция на социальное неравенство, которое вообще существует в обществе и нередко проявляется на дороге. Раздражение от этого обычно не фокусируется на представителях управленческой элиты, ведь мы о них слишком мало знаем, зато легко обращается на медийные фигуры.

При этом тот факт, что Собчак не была за рулем мало что меняет. У нас принято мистически относится к людям с любой формой власти: политической, экономической, социальной. Мы полагаем, что люди, наделенные возможностями, хотят все подчинять и контролировать. Поэтому, хотя мы не знаем, принуждал кто-то водителя выезжать на встречку или нет, но нам кажется, что так и было. Если у человека есть власть, то он будет ее использовать. Возможно, в глазах некоторых это накладывается и на общий медийный образ Ксении Анатольевны, который многим неприятен.

Но надо понимать, что это не персональная история, она не касается лично конкретной телеведущей, на ее месте могли быть и другие известные персоны. Здесь важно другое. С одной стороны, современное информационное общество легко возбудимо по таким поводам. Подобные новости быстро потребляются, вызывают сильные эмоции и быстро забываются. Эмоциональный фаст-фуд.