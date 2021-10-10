Ксения Собчак попала в ДТП в Сочи. У телеведущей сотрясение головного мозга, еще два человека погибли

По данным «Интерфакса», в автомобиле Voklswagen, в который врезался Mercedes S500 с Собчак, находилось три человека, в том числе и 35-летняя женщина, которая скончалась на месте. В больницу увезли водителя и еще одного пассажира. При этом один из них умер в стационаре, а третий человек в тяжелом состоянии. В машине с Собчак были еще два пассажира, они не пострадали.

«Этот пост пишу лично я. Сейчас я дома, только оклемалась, у меня сотрясение мозга и многочисленные травмы. Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди будем связываться с родными», — написала сама Ксения в Telegram-канале «Кровавая барыня». По ее словам, никто из пассажиров не подгонял водителя, который решил выехать на встречку. «Во время поездки я общалась по работе в зуме и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда», — подчеркнула она.

После столкновения телеведущая потеряла сознание, и ее ассистентка перевела ее в другую машину.

«Мне предлагали госпитализацию в Сочи моя команда, когда я пришла в себя, было очень плохо. Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела. Сегодня обследование, так как ушибы внутренних органов и сотрясение», — отметила она.

Также, по словам Собчак, директор сразу вызвал скорую и пытался узнать, могут ли они чем-то помочь пострадавшим в другой машине. Но ими уже занимались другие люди.