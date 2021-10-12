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Собчак покинула место ДТП в Сочи спустя 7 минут и не оказала помощь пострадавшим, заявил водитель Mercedes

Ксения Собчак покинула место ДТП в Сочи спустя 7 минут после случившегося и не оказала помощь пострадавшим. Об этом следует из протокола допроса Олега Цоя, который вез журналиста и телеведущую в аэропорт. 

Как следует из протокола допроса водителя, скриншот которого публикует Telegram-канал «Жаба и Гадюка», Ксения Собчак покинула место ДТП «примерно через 7 минут в неизвестном направлении». По словам Цоя, журналист и телеведущая не оказала помощь ни ему, находящемуся практически в обморочном состоянии, ни пострадавшим в автомобиле Volkswagen людям.

Напомним, авария с участием Ксении Собчак произошла вечером 9 октября на автодороге Адлер—Альпика Сервис. Водитель автомобиля Mercedes с Собчак на пассажирском сидении при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen, после чего последний по инерции задел микроавтобус.

Один человек погиб на месте — это 35-летняя пассажир автомобиля Volkswagen. Еще двое с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу — по предварительным данным, один из них скончался. По факту столкновения автомобилей возбуждено уголовное дело. Как пишет «Российская газета», водитель автомобиля Mercedes, в салоне которого находилась Ксения Собчак, признал свою вину.

По словам Собчак, после столкновения она потеряла сознание, ассистентка перевела ее в другую машину. Директор Собчак сразу вызвал скорую и пытался узнать, могут ли они чем-то помочь пострадавшим в другой машине — но ими уже занимались другие люди. Журналистка получила многочисленные травмы и сотрясение головного мозга.

YouTube-канал Ксении Собчак приостановил работу после ДТП с участием журналиста и телеведущей в Сочи. Все проекты поставлены на паузу.

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