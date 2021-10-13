Опубликовано видео момента ДТП с участием Ксении Собчак в Сочи

Напомним, авария с участием Ксении Собчак произошла вечером 9 октября на автодороге Адлер — Альпика Сервис. Водитель автомобиля Mercedes с Собчак на пассажирском сидении при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen, после чего последний по инерции задел микроавтобус. Один человек погиб на месте — это 35-летняя пассажир автомобиля Volkswagen. Еще двое с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

По факту столкновения автомобилей возбуждено уголовное дело. Водитель автомобиля Mercedes, в салоне которого находилась Ксения Собчак, признал свою вину. На данный момент он находится под домашним арестом. Собчак и остальных пассажиров машины вызвали на допрос в качестве свидетелей.

Как следует из протокола допроса Олега Цоя, который вез журналиста и телеведущую в аэропорт, Ксения Собчак покинула место ДТП «примерно через 7 минут в неизвестном направлении». По словам Цоя, журналист и телеведущая не оказала помощь ни ему, находящемуся практически в обморочном состоянии, ни пострадавшим в автомобиле Volkswagen людям.

По словам самой Собчак, после столкновения она потеряла сознание, ассистентка перевела ее в другую машину. Директор Собчак сразу вызвал скорую и пытался узнать, могут ли они чем-то помочь пострадавшим в другой машине — но ими уже занимались другие люди. Журналистка получила многочисленные травмы и сотрясение головного мозга.