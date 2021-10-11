Виновна или нет: как смертельное ДТП с участием Ксении Собчак разделило общество? Вот 5 основных вопросов к телеведущей

Смертельное ДТП с участием Ксении Собчак в Сочи в минувшие выходные стало темой №1, разделив общество на два лагеря. Напомним, автомобиль Mercedes, где на пассажирском сидении находилась Ксения, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. По данным СМИ, погибло два человека, позже Собчак опровергла смерть одной пострадавшей. Сама ведущая, по ее словам, получила травмы и покинула место происшествия на другой машине. Общественность поляризовалась: одни требуют привлечь к закону Ксению за неоказание помощи пострадавшим, другие — обвиняют в бесчеловечности, третьи считают ее саму пострадавшей. Мы сформулировали основные вопросы, которые вызвала трагедия и ответы, которые давала Ксения, ее представители и правоохранители.
1. Неужели водитель по своей воле выехал на встречную полосу?
Этот вопрос, задавали в социальных сетях и комментариях под сообщениями СМИ о случившемся. Пользователи недвусмысленно намекали, что телеведущая или члены ее команды могли давить на водителя, чтобы тот ехал быстрее и не соблюдал правила дорожного движения. Сама Собчак эти обвинения категорически опровергает. «Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в зуме и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда», — сообщила ведущая 10 сентября в своем официальном телеграм-канале.
Слова Собчак подтвердил и водитель Олег Цой, находившийся во время аварии за рулем Mercedes. Об этом сообщил телеграм-канал Baza. По словам шофера, он подобрал Собчак и ее спутников у курорта Роза Хутор. При этом он отметил, что пассажиры во время поездки его не подгоняли.
2. Почему Собчак уехала с места происшествия на другой машине, а не попыталась оказать помощь пострадавшим?
Еще один вопрос, который часто задают пользователи, упрекая ведущую в бесчувственности и равнодушии к судьбе пострадавших. Причем такие претензии высказывали в том числе медийные личности, к примеру, историк и шоумен Евгений Панасенков.
Гибель людей, которую устроила машина, в которой неслась Собчак, не могла однажды не случиться: нельзя угнаться за всеми деньгами, за всем поганым хайпом и так презирать нормы поведения среди людей. Показательно, кстати, как моментально смоталась с места катастрофы. Особенно— Евгений Понасенков (@Ponasenkov) October 10, 2021
По словам Ксении, во время столкновения она и ее ассистентка получили сотрясение мозга. При этом ведущая на некоторое время потеряла сознание. «Моя ассистентка перевела меня в другую машину, — написала она, — мне предлагали госпитализацию в Сочи моя команда, когда я пришла в себя, было очень плохо. Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела. [...] Мы уехали на другой машине но предварительно мой директор Кирилл вызвал скорую и сходил посмотреть можем ли мы помочь другой машине. Ими уже занимались люди».
«Реальность такова, что я попала в аварию, пострадала, — добавила позднее Собчак, — с подбитой головой [...] дошла до другой машины и уехала домой, после того, как мне сказал мой директор, что к людям едут врачи. И я полетела домой к семье , потому что я не спасатель и не врач, не водитель, я не помогла бы там ни руками, ни советами. Я могу помочь только связями и возможностями. А стоять на дороге , мешать людям работать, спасать и торговать лицом [...] — это не конструктивно, это бредово».
При этом в справке о ДТП, опубликованной Russia Today, говорится, что Собчак в аварии «не пострадала и убыла с места происшествия до приезда сотрудников полиции». Также телеграм-канал Mash опубликовал видео, снятое, по утверждению журналистов, менее чем через час после аварии. На нем видно, как Собчак прибывает в аэропорт терминала. Изображение плохого качества, и судить о повреждениях, полученных журналисткой, сложно, хотя в кадре видно, как она держится за голову.
Достоверность видео признала сама журналистка, однако отметила, что на нем видны последствия аварии, на что ее критики не сочли нужным обратить внимания. «Видео из аэропорта, где я бодра и меня "никто не держит" мне показали (никто только не обратил внимания почему то, что я держусь за голову и входу не в ту дверь)», - отметила Собчак в своем телеграм-канале.
3. Собчак отказалась помогать пострадавшим и родственникам погибшей?
Вскоре после того, как о ДТП стало известно, канал Kub Mush опубликовал видео с обращением женщины по имени Евгения, представившейся подругой погибшей в ДТП Катерины Тарасовой. Она на камеру сообщила, что безрезультатно обратилась к Собчак за помощью для шестилетней дочери Тарасовой. «Я столкнулась с абсолютнейшим человеческим равнодушием, безразличием, я просто призываю общественность как-то повлиять на это», — рассказала женщина.
Позднее телеканал Russia Today сообщил, что Евгения обращалась за помощью не лично к Собчак, а к ее представителям, однако те сказали: «у нас нет данных ни о погибших, ни о дочке, мы, к сожалению, ничем не можем помочь».
При этом директор Ксении Собчак Кирилл Суханов заявил РИА Новости, что телеведущая окажет помощь пострадавшим и семье погибшей. Сама телеведущая также посвятила этому вопросу отдельный пост в своем телеграм-канале.
«По поводу девушки, которая сказала, что она Подруга погибшей Екатерины, и мы якобы игнорируем ее просьбы, — написала Собчак, — мы не игнорируем , мы ищем родных Екатерины и ее дочери, и мы их найдем. Подруга почему-то нам их не дала, поэтому мы делаем это самостоятельно. С отцом [другого пострадавшего] Роберта мы связались, он в больнице, завтра будет какая-то конкретика. Мы поможем всем, потому что у нас с командой есть такая возможность. Помочь людям в горе, невольными участниками которого мы стали. Потому что мы — так уж случилось, остались живы. Такова реальность», — написала Собчак.
4. Почему о ДТП стало известно только в воскресенье, хотя авария произошла в субботу?
Недовольство пользователей вызвал тот факт, что в день трагедии телеведущая никак не отреагировала на случившееся. Более того, отдельное раздражение пользователей вызвал тот факт, что в Instagram Собчак после аварии вышел пост, совершенно не связанный с ДТП.
Ксения Собчак спустя несколько часов после смертельного ДТП рассказала «о трех важных правилах, чтобы быть счастливой».— Давыдов Юрий (@DavydovYoury) October 11, 2021
Вскоре после аварии, в которую попало авто с Собчак, телеведущая опубликовала в Instagram пост, поделившись с подписчиками секретами счастливой жизни. pic.twitter.com/ErYczHcOKm
Собчак сообщила, что пост о рецептах счастья вышел в тот день по ошибке: «пост в инстаграме с утра вышел с отложки, его забыли снять». При этом 10 октября она отметила, что находится дома, пребывает в ужасе от произошедшего и полностью не оправилась от травм, полученных в столкновении. «Сейчас я дома , только оклемалась, у меня сотрясение мозга и многочисленные травмы», — написала Собчак.
«Могу сказать: дай вам бог не попасть никогда в такую ситуацию и не проверить прочность своей головы и способности держаться на себе», — также отметила журналистка.
5. Собчак привлекут к ответственности за ДТП?
Еще один вопрос, который активно обсуждают в сети: ждет ли Ксению Собчак какая-то ответственность за случившееся. Здесь, пользователи разделились на два лагеря. Одни говорят, что телеведущая не может нести никакой ответственности, поскольку не была за рулем.
как бы кто бы не относился к Собчак но она пасажирка она пострадавшая она не водитель она не владелица автомобиля даже если ей нужно срочно в аэропорт глупо ее в чем то обвинять водитель всю ответственость за дтп принял на себя pic.twitter.com/iNDhL0gOUe— Мано Владимир (@JmugQrxcB0eyV3G) October 11, 2021
Другие пользователи, напротив считают, что ответственность лежит на телеведущей. При этом в сети звучали требования обвинить Собчак в оставлении людей в опасности или разобраться, не действовал ли водитель по ее приказу.
В настоящее время по факту трагедии возбуждено уголовное дело — его фигурантом стал водитель Mercedes, который полностью признал свою вину, сообщили РИА Новости в Прокуратуре Краснодарского края. «Причинно-следственная связь очевидна. Дальше уже следствие будет устанавливать степень его вины, но, опять же, степень зависит от того, какой будет итог по количеству пострадавших», — сказали агентству в ведомстве.
Первоначально говорилось, что Олег Цой дал подписку о невыезде, однако затем РБК сообщили, что водитель находится под домашним арестом.
Расследование дела взято на особый контроль руководством Следственного департамента МВД России. Также сообщается, что все находившиеся на момент аварии в автомобиле Mercedes будут допрошены в качестве свидетелей, включая саму телеведущую. При этом потерпевшей по делу Собчак не проходит.
Пока же сообщается о том, что YouTube-канал Ксении Собчак приостановил работу после ДТП. Все проекты поставлены на паузу.
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