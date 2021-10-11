Виновна или нет: как смертельное ДТП с участием Ксении Собчак разделило общество? Вот 5 основных вопросов к телеведущей

По словам Ксении, во время столкновения она и ее ассистентка получили сотрясение мозга. При этом ведущая на некоторое время потеряла сознание. «Моя ассистентка перевела меня в другую машину, — написала она, — мне предлагали госпитализацию в Сочи моя команда, когда я пришла в себя, было очень плохо. Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела. [...] Мы уехали на другой машине но предварительно мой директор Кирилл вызвал скорую и сходил посмотреть можем ли мы помочь другой машине. Ими уже занимались люди».

«Реальность такова, что я попала в аварию, пострадала, — добавила позднее Собчак, — с подбитой головой [...] дошла до другой машины и уехала домой, после того, как мне сказал мой директор, что к людям едут врачи. И я полетела домой к семье , потому что я не спасатель и не врач, не водитель, я не помогла бы там ни руками, ни советами. Я могу помочь только связями и возможностями. А стоять на дороге , мешать людям работать, спасать и торговать лицом [...] — это не конструктивно, это бредово».

При этом в справке о ДТП, опубликованной Russia Today, говорится, что Собчак в аварии «не пострадала и убыла с места происшествия до приезда сотрудников полиции». Также телеграм-канал Mash опубликовал видео, снятое, по утверждению журналистов, менее чем через час после аварии. На нем видно, как Собчак прибывает в аэропорт терминала. Изображение плохого качества, и судить о повреждениях, полученных журналисткой, сложно, хотя в кадре видно, как она держится за голову.

Достоверность видео признала сама журналистка, однако отметила, что на нем видны последствия аварии, на что ее критики не сочли нужным обратить внимания. «Видео из аэропорта, где я бодра и меня "никто не держит" мне показали (никто только не обратил внимания почему то, что я держусь за голову и входу не в ту дверь)», - отметила Собчак в своем телеграм-канале.