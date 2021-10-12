Росгвардия предложила силовикам дать право отказывать россиянам в получении оружия

Подготовленные Росгвардией поправки предлагается внести в Федеральный закон «Об оружии». Если они будут приняты, лицензию на покупку оружия не смогут получить граждане, «в отношении которых по результатам проверки вынесено заключение о невозможности владения оружием в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан, возникновением угрозы общественной безопасности».

Отдельно в законопроекте отмечается, что проверка не будет проводиться в отношении россиян, проходящих службу, имеющих воинские звания, а также государственных служащих. Как говорится в пояснительной записке к проекту, новые ограничения должны помешать получить доступ к оружию членам ОПГ или террористам, а также тем, кто хочет использовать его незаконно.

Ужесточение выдачи разрешения на оружие в России активно обсуждают на фоне недавних случаев массового расстрела людей в школах. В мае 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе в Казани. Президент Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия, уже в июне Госдума приняла закон, запрещающий продавать оружие лицам младше 21 года.

В сентябре 18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном университете. В результате шесть человек погибли, еще более двадцати пострадавших госпитализированы. Редакция «Собака.ru» спросила у криминолога, младшего научного сотрудника Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимира Кудрявцева о том, можно ли каким-то образом вычислить потенциальных стрелков и предотвращать подобные трагедии.