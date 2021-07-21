Устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев признан невменяемым в момент нападения

«По нашей информации, государственный Научный центр социальной и судебной психиатрии имени В. П. Сербского признал казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств», — приводит «Интерфакс» заявление московской Общественной наблюдательной комиссии. Подробности экспертизы будут обнародованы в ближайшее время.

Напомним, утром 11 мая в школе №175 на улице Джаудата Файзи в Казани произошла стрельба. Стрельба началась в 09:20, сигнал с тревожной кнопки поступил в 09:25. В этот момент в здании находились 714 детей и около 70 сотрудников, в том числе 52 педагога. Огонь открыл 19-летний Ильназ Галявиев. Погибли семь школьников и две учительницы. По словам молодого человека, он «осознал себя богом», а потом в нем «стал пробуждаться монстр».

Сам Галявиев признался в массовом убийстве. Следственный комитет России возбудил дело по части 2 статьи 105 УК РФ — убийство двух и более лиц. По данным СК, молодой человек не состоял на учете у нарколога или психиатра, однако ранее врачи диагностировали у него заболевание головного мозга.