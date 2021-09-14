Тестировщик электросамокатов, производитель косметики для животных и сборщик мха: каких специалистов ищут работодатели в Петербурге?

Самые необычные вакансии месяца назвали специалисты HeadHunter. Например, в городе ищут специалистов в области создания косметики для животных — им готовы платить до 40 тысяч рублей в месяц. Необходимы и тестировщики электросамокатов — им предлагают зарплату в размере до 55 тысяч рублей.

Также в Петербурге ищут сборщиков мха — специалистов данной области особо ценят в Европе. Таким специалистам обещают на порядок больше, чем другим представителям необычных профессий — до 170 тысяч рублей в месяц.

В других регионах вакансии еще необычнее. В Екатеринбурге готовы платить за вечеринки в клубах — до 80 тысяч рублей в месяц. В Западной Двине нужно построить остров — за это предлагают до 34 тысячи. А в Москве ищут специалиста по визуальному восприятию окружающего мира. В его обязанности входит «смотреть правде в глаза и ничего не бояться», а также «чувствовать ветер перемен» — с заработной платой до 260 тысяч рублей в месяц.