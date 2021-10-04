Отельерам и рестораторам Петербурга пришлось повысить зарплаты сотрудников. Но они все равно вдвое ниже средних по городу

По итогам первого полугодия 2021 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников гостиниц и ресторанов составила 38,7 тысячи рублей. Это 52,4% от средней по Петербургу зарплаты — по данным Петростата, она оставляет 73,8 тысячи рублей. Как пишет «Деловой Петербург», на повышение зарплат участникам гостиничного рынка пришлось пойти, чтобы удержать сотрудников — из-за оттока мигрантов рабочих рук стало не хватать, а в других отраслях, куда могли уйти специалисты, начал расти доход.

По словам основателя и владельца The Buddy Cafe Андрея Александрова, в ресторанном бизнесе на некоторых должностях зарплата выросла на 25-30%. В первую очередь зарплаты повышали работникам кухни — тем, кто работает в горячем цеху или занимается заготовками. «Бум роста зарплат пришёлся на лето и май, когда все начали использовать летние террасы, выносные столики, мансарды. Дополнительные посадочные места добавили заведениям денег. Зато на должностях, которые всегда считались более престижными (например, администраторы зала, бармены) и где хватает работников, можно было оставить выплаты на прежнем уровне», — отметил он.

«Рынок пытается прийти в баланс. Но я уверена, что рестораторы не давали персоналу сильной прибавки к зарплатам. В нашей отрасли просто нет ресурса для повышения оплаты труда. В части этого мы как самая пострадавшая сфера остаемся аутсайдерами», — заявила секретарь Межотраслевого координационного совета гостеприимства и услуг Тамара Буйлова. Если в Петербурге зарплаты росли, то в Ленобласти, наоборот, падали — по ее подсчетам, на 0,7% год к году, до 25,6 тысячи рублей. «Там у бизнеса не было больших провалов, это дало возможность немного сэкономить на персонале. Область вообще в этот период отработала лучше, и туристов там было больше», — добавила она.