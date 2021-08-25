Из каких регионов чаще всего уезжают россияне? Росстат подсчитал уровень внутренней миграции

По итогам минувшего года внутренняя миграция в России оказалась на максимально низком за девять лет уровне. Из одного региона в другой переехали всего 3,52 миллиона человек, тогда как в 2019 году таких людей было 4,04 миллиона, а в 2018-ом — 4,34. Такие цифры приводит Росстат, проанализировав то, как изменялась внутренняя миграция за 2011-2020-е годы.

В 2020 году россияне, которые все-таки решались на переезд, мигрировали с севера на юг и с востока на запад, чаще всего — в Севастополь, Адыгею, Краснодарский край и Крым. Также отмечался приток людей не в столицы, а в окружающие их регионы, где жизнь дешевле. Интенсивность внутренней миграции в Москве — 7,3 [миграционный прирост на 10 тысяч населения], тогда как в Подмосковье — 51, в Петербурге — 1,9, в Ленинградской области — 145,8. Больше всего людей, сменивших регион, по итогам 2020 года было в Центральном федеральном округе (883,4 тысячи), меньше всего — в Северо-Кавказском округе (159,7 тысячи).

Чаще всего в 2020 году меняли место жительства россияне трудоспособного возраста — мужчины в возрасте от 16 до 59 лет и женщины от 16 до 54. Согласно статистике Росстата, чаще всего переезжают из региона в регион люди в возрасте от 30 до 34 лет (413 тысяч), чуть реже — от 20 до 24 лет (403 тысячи). Сейчас в этом возрасте находится самое многочисленное поколение россиян.

То, что россияне стали реже перебираться на постоянное место жительства из одного региона в другой, эксперты связывают в частности с пандемией. Как рассказал РБК политолог-регионалист Ростислав Туровский, люди боялись менять место жительства, также на внутреннюю миграцию повлияли ограничения на перемещения, введенные региональными властями. Кроме того, в период пандемии в регионах не работали МФЦ и паспортные столы.

Также на внутреннюю миграцию мог повлиять перевод на удаленную работу. «В 2020 году государство оказывало значительную поддержку населению, в том числе и тем, кто потерял работу и был вынужден рассматривать миграцию как способ поиска вакантной позиции. Увеличенное пособие по безработице и ряд других выплат позволили гражданам переждать тяжелые времена, а идею переезда отложить на более поздний срок», — считает старший аналитик группы региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин.