«Нет серьезных организационных стимулов для населения»: Александр Гинцбург — о вакцинации от COVID-19 в России

Директор Центра имени Гамалеи — об эпидемической ситуации с коронавирусом в России, цитата по 47news:

Идет один и тот же эпидпроцесс, в разных местах — по-разному. В одном случае болеют, в другом — не болеют, кто-то больше, кто-то меньше. Пока на земном шаре не провакцинируем 70-75% населения, то так и будем эти волны считать. То они большие, то маленькие, и так до бесконечности. Они нас будут или накрывать, или будем их под микроскопом разглядывать. Чтобы они превратились в рябь либо вообще в ровную поверхность, надо вакцинировать указанный процент.

Когда были [в Москве] QR-коды ненадолго, я четко представлял, что в конце осени мы достигнем результата. Но сейчас нет серьезных организационных стимулов для населения. Надежда только на инстинкт самосохранения, на сознательность, с моей точки зрения, не очень срабатывает. Поэтому сейчас затрудняюсь ответить на ваш вопрос. Если вернут QR-коды, думаю, что в течение двух месяцев мы достигнем нужного уровня.