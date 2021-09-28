«Нет серьезных организационных стимулов для населения»: Александр Гинцбург — о вакцинации от COVID-19 в России

Для того, чтобы предотвратить возникновение новых волн заболеваемости коронавирусом, необходимо вакцинировать от него 70-75% людей по всему миру. В России же на сегодняшний день нет «серьезных организационных стимулов» к получению прививки. Так считает директор Центра имени Гамалеи, разработчика «Спутника V», Александр Гинцбург.
Фото: Shutterstock.com
Александр Гинцбург
Директор Центра имени Гамалеи — об эпидемической ситуации с коронавирусом в России, цитата по 47news:
Идет один и тот же эпидпроцесс, в разных местах — по-разному. В одном случае болеют, в другом — не болеют, кто-то больше, кто-то меньше. Пока на земном шаре не провакцинируем 70-75% населения, то так и будем эти волны считать. То они большие, то маленькие, и так до бесконечности. Они нас будут или накрывать, или будем их под микроскопом разглядывать. Чтобы они превратились в рябь либо вообще в ровную поверхность, надо вакцинировать указанный процент.
Когда были [в Москве] QR-коды ненадолго, я четко представлял, что в конце осени мы достигнем результата. Но сейчас нет серьезных организационных стимулов для населения. Надежда только на инстинкт самосохранения, на сознательность, с моей точки зрения, не очень срабатывает. Поэтому сейчас затрудняюсь ответить на ваш вопрос. Если вернут QR-коды, думаю, что в течение двух месяцев мы достигнем нужного уровня.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 7 миллионов 464 тысячи, в Москве — 1 миллион 626 тысяч, в Петербурге — 616 тысяч, в мире — 232 миллиона человек. С 30 января 2021-го кафе, барам и ресторанам Петербурга разрешили работать круглосуточно. Предельная заполняемость залов в кинотеатрах, цирке, на концертах увеличена до 75%, открылись океанариумы, зоопарки и аквапарки, возобновили работу фуд-корты и фуд-плейсы. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.