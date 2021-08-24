Минздрав: для привитых россиян QR-код будет действовать в течение года

Уменьшение срока действия QR-кодов до шести месяцев может быть связано с ухудшением эпидемиологической ситуацией в стране. Для получивших отрицательный результат ПЦР-теста QR-код работает 72 часа. Для тех, кто перенес болезнь, код будет действовать полгода, рассказали в ведомстве.

В Минздраве разъяснили, что вакцинированные или те, кто повторно прививается от COVID-19, получают QR-код после введения второго компонента вакцины (если препарат двухкомпонентный) или после завершения вакцинации однокомпонентной прививкой «Спутник Лайт».

У переболевших коронавирусом петербуржцев в личном кабинете начали появляться QR-коды, действительные в течение шести месяцев после выздоровления. Но получили их только те, кто обращался к врачу. В комздраве подтвердили, что тем, кто просто получил положительный тест, сертификат не положен.

По состоянию на 24 августа, число случаев коронавируса в России достигло 6 785 374. В Петербурге за все время заболевание диагностировано у 568 476 человек (за последние сутки — 600), выздоровели 545 686 (за последние сутки — 801), скончались 20 342 человека (за последние сутки — 39). В Ленинградской области — 61 648 человек заболели (за последние сутки — 221), выздоровели 49 315 (за последние сутки — 88), скончались 2 395 (за последние сутки — три летальных исхода).

Ранее на фармбазу Петербурга поступила новая партия вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в количестве 38 400 комплектов доз. Препарат расфасован по две дозы в ампуле.

Также на сайте выходил разговор с врачом физической и реабилитационной медицины, лектором конференции «Июньская школа физической и реабилитационной медицины: реабилитации при COVID-19», д.м.н. Алексеем Шмонино том, как построить свой собственный план реабилитации после коронавируса и не навредить себе после выздоровления.