В Петербург поступило почти 39 тысяч комплектов доз вакцины «Спутник V»

«В Петербурге создан большой запас разных видов вакцины. Каждый может выбрать в зависимости от состояния здоровья. Также у горожан широкий выбор мест, где можно вакцинироваться: работают 165 прививочных пунктов», — сказал губернатор Александр Беглов.

Накануне в город были доставлены крупная партия однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» — 132 904 дозы, а также вакцина «КовиВак» производства Центра имени Чумакова в количестве 6 240 комплектов доз.

По состоянию на 23 августа число случаев коронавируса в России достигло 6 766 541. В Петербурге за все время заболевание диагностировано у 567 876 человек (за последние сутки — 691), выздоровели 544 885 (за последние сутки — 876), скончались 20 303 человека (за последние сутки — 38). В Ленинградской области — 61 427 человек заболели (за последние сутки — 221), выздоровели 49 227 (за последние сутки — 79), скончались 2 392 (за последние сутки — два летальных исхода).

Группа ученых из США опубликовала препринт статьи, посвященной штамму коронавируса «йота». Специально для «Собака.ru» врач-инфекционист Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова, главный эксперт проекта «Просто спросить о COVID-19» Оксана Станевич разобрала статью американских исследователей и ответила на важнейшие вопросы об американском штамме вируса.

Также на сайте выходил разговор с врачом физической и реабилитационной медицины, лектором конференции «Июньская школа физической и реабилитационной медицины: реабилитации при COVID-19», д.м.н. Алексеем Шмонино том, как построить свой собственный план реабилитации после коронавируса и не навредить себе после выздоровления.