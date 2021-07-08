Переболевшие COVID-19 петербуржцы начали получать QR-коды. Но не обращавшиеся к врачу остаются без сертификата

Ранее мы писали о том, что пресс-служба вице-губернатора Петербурга Станислава Казарина разослала «срочный релиз по ситуации с вакцинацией от COVID-19», в котором власти рекомендовали петербуржцам проверить их статус о вакцинации от коронавируса в обновленном приложении портала Госуслуги.

Как сообщает «Фонтанка» в четверг, 8 июля, у переболевших коронавирусом в личном кабинете начали появляться QR-коды, действительные в течение шести месяцев после выздоровления. Но получили их только те, кто обращался к врачу. В комздраве подтвердили, что тем, кто просто получил положительный тест, сертификат не положен.

«Человек считается переболевшим, если он обращался за медицинской помощью и внесён в регистр переболевших ковидом. Именно из этого регистра информация попадает на «Госуслуги». Именно этот регистр является источником сведений о переболевших. Просто наличие положительного теста не является диагнозом. Диагноз ставит врач при наличии совокупности разных данных: анамнез, объективный осмотр, лабораторные данные и так далее», — цитирует «Фонтанка» сообщение ведомства.

Напомним, что QR-код еще могут получить те, кто сделал прививку от коронавируса. Также право на код, действительный в течение 72 часов, дает отрицательный ПЦР-тест.

Отметим, что Комитетом по здравоохранению успешно реализован проект по достижению показателя ПЦР – диагностики за 48 часов.