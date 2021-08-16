Спрос на электросамокаты в Петербурге взлетел на 112%

За период с 1 мая по 12 августа 2021 года россияне в целом стали приобретать на 85% больше спортивных товаров. Об этом рассказала аналитическая служба Wildberries. Но хитом продаж стали самокаты, их покупают больше всего. Наиболее высокая динамика продаж отмечена в категории электротранспорта, в частности, электросамокатов — рост составил 120% год к году.

Повышенный спрос весной и летом отмечают и на электровелосипеды — их россияне купили на 95% штук больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В регионах страны наиболее значительная динамика спроса на электротранспорт отмечалась в Ульяновской области (+158% к продажам данной категории товара), Чувашии (+134%), Бурятии (+124%), Алтае (+117%) и Санкт-Петербурге (+112%). В Москве продажи электротранспорта выросли на 104% в штуках.

Аренду электросамокатов в Петербурге предложено сделать доступной только по паспорту. С соответствующей инициативой выступила рабочая группа при Комитете по транспорту. По мнению властей, это позволит сделать кикшеринги недоступными для подростков.

В Петербурге ужесточили ограничения в работе кикшерингов. В частности, скорость передвижения на электросамокатах ограничили до 20 км/ч на всей территории города, а в некоторых центральных зонах — до 10-15 км/ч. Также пополнился список адресов, где нельзя размещать электросамокаты.