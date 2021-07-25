В России за полгода произошло 180 аварий с электросамокатами. Пять из них — со смертельным исходом

Еще в 2019 году депутат ЗакСа Алексей Цивилев предложил ограничить скорость движения электросамокатов, гироскутеров, сегвеев и других транспортных средств по тротуарам. По его мнению, участники дорожного движения на таких «гаджетах» представляют опасность для пешеходов — подобный транспорт способен развивать максимальную скорость до 80 километров в час. Добавим, что почти половина россиян считают ограничения для электросамокатов необходимыми. При этом некоторые респонденты подчеркнули, что готовы к ограничениям «на очень жестком уровне».