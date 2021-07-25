В России за полгода произошло 180 аварий с электросамокатами. Пять из них — со смертельным исходом

За полгода в России произошло 180 аварий с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности. В результате этих ДТП умерли 5 человек, еще 188 пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД.
В МВД добавили, что статус средств индивидуальной мобильности остается неопределенным, разработкой соответствующего проекта постановления правительства занимается Минтранс России. «Его актуальная редакция в адрес МВД России в установленном порядке не поступала», — рассказали в пресс-службе.
Ранее в Совфеде предложили разрешить разгоняться на электросамокатах до 30 км/ч. Для этого будет необходимо выделить отдельные дорожки. Напомним, в Петербурге ужесточили ограничения в работе кикшерингов. В частности, скорость передвижения на электросамокатах ограничили до 20 км/ч на всей территории города, а в некоторых центральных зонах — до 10-15 км/ч. Также пополнился список адресов, где нельзя размещать электросамокаты.
Еще в 2019 году депутат ЗакСа Алексей Цивилев предложил ограничить скорость движения электросамокатов, гироскутеров, сегвеев и других транспортных средств по тротуарам. По его мнению, участники дорожного движения на таких «гаджетах» представляют опасность для пешеходов — подобный транспорт способен развивать максимальную скорость до 80 километров в час. Добавим, что почти половина россиян считают ограничения для электросамокатов необходимыми. При этом некоторые респонденты подчеркнули, что готовы к ограничениям «на очень жестком уровне».
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