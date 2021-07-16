Допустимую скорость для электросамокатов на отдельных дорожках могут увеличить до 30 км/ч. При условии, что для этих целей сделают отдельную полосу, предназначенную для «скоростного» транспорта. Об этом рассказал ТАСС зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев.
По словам Васильева, в местах, где будут строить велодорожки, нужно предусматривать дополнительную полосу для «скоростного» транспорта, виды которого будут со временем меняться. «Если предположить отдельную дорожку для средств индивидуальной мобильности, то порог их скорости может быть 30 км/ч, а если отдельной полосы для них не будет, то скорость движение электросамокатов по городу должна быть не более 15 км/ч», — пояснил он.
Также сенатор добавил, что в действующее законодательство, которое ограничивает скоростной режим для средств индивидуальной мобильности, следует внести поправки. Уже построенные велодорожки не получится быстро реконструировать, отметил Васильев.
Напомним, ранее в Петербурге ужесточили ограничения в работе кикшерингов. В частности, скорость передвижения на электросамокатах ограничили до 20 км/ч на всей территории города, а в некоторых центральных зонах — до 10-15 км/ч. Также пополнился список адресов, где нельзя размещать электросамокаты.
Напомним, ранее за два дня в Петербурге госпитализировали троих детей, пострадавших от столкновения с электросамокатами. Они находились в больнице имени Раухфуса — двоим по четыре года, одному пять лет.
Это уже не первый инцидент с участием электросамокатов в Петербурге. 13 мая солист Мариинского театра Давид Залеев упал с самоката и впал в кому, он пришел в сознание только спустя две недели. 14 мая петербуржцы на электросамокатах сбили прохожих на Невском проспекте, после чего одному из пострадавших нанесли многочисленные удары руками и ногами. Им грозит до 7 лет колонии — дело взял на свой контроль лично председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Также он поручил разработать рекомендации по принятию мер по снижению числа происшествий с электросамокатами. А СК, в свою очередь, возбудил уголовное дело в отношении кикшеринговой компании.
Напомним, еще в 2019 году депутат ЗакСа Алексей Цивилев предложил ограничить скорость движения электросамокатов, гироскутеров, сегвеев и других транспортных средств по тротуарам. По его мнению, участники дорожного движения на таких «гаджетах» представляют опасность для пешеходов — подобный транспорт способен развивать максимальную скорость до 80 километров в час. В конце 2020-го он также предложил установить парковки для электросамокатов.
Ранее в Петербурге планировали ограничить их скорость до 15 километров в час и запретить парковать у метро и возле остановок общественного транспорта. Кикшеринговые компании уже начали ограничивать скорость движения, вводить штрафы за нарушение правил поездки, а также договорились убрать двухколесный транспорт с Дворцовой площади. Кроме того, планируется сделать аренду электросамокатов доступной только по паспорту.
Медики Петербурга обеспокоены ситуацией вокруг электросамокатов — практически каждый день в больницы города поступают люди, получившие травму в результате катания на электрических самокатах или же от столкновения с ними. Травматолог рассказал о самых частых увечьях. Добавим, что почти половина россиян считают ограничения для электросамокатов необходимыми. При этом некоторые респонденты подчеркнули, что готовы к ограничениям «на очень жестком уровне».
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