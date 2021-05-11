В одной из школ Казани произошла стрельба. Огонь открыл 19-летний, погибли семь детей

«Мы потеряли семерых детей. Ученики восьмого класса — четверо мальчиков, три девчонки. Они погибли здесь, на третьем этаже. Сейчас 12 детей и четверо взрослых находятся в госпитале. Террорист арестован, 19 лет. Официально на нем зарегистрировано оружие. Других пособников пока не определили, идет следственное действие, все силы развернуты», — заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Позже в пресс-службе президента Татарстана уточнили, что погибли восемь человек, 20 пострадали. По данным Минздрава региона, после стрельбы в больницы доставлен 21 человек, шестеро детей находятся в реанимации.

По данным источников, нападавших было двое. Один из стрелявших прошел с автоматическим оружием через главный вход здания и сразу открыл огонь. Один из устроивших стрельбу окончил эту школу четыре года назад, сообщил источник в администрации учебного заведения. Речь идет о задержанном нападавшем — речь идет о 19-летнем Ильназе Галявиеве. По информации других источников, напавший на школу в Казани действовал в одиночку.

По последним данным МВД подтвердило задержание одного нападавшего. «На место происшествия незамедлительно выехали полицейские и сотрудники других правоохранительных органов. Нападавший задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. В школе продолжаются оперативные действия правоохранительных органов», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Всего в школе №175 на улице Джаудата Файзи в Казани находились 714 детей и около 70 сотрудников, включая 52 педагога, отмечает источник. При этом, по данным государственной информационной системы электронного образования Татарстана, в школе обучаются 1 049 человек, работают 57 педагогов.

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