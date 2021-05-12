СМИ: устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев признался в массовом убийстве

О том, что Ильназ Галявиев признался в массовом убийстве, пишет Mash Iptash. По данным Telegram-канала, он рассказал силовикам, что убил четырех взрослых, и не знает, сколько школьников — всего, по его мнению, жертвами стали не менее 7 человек. Дома у Галявиева изъяли вещества для приготовления взрывчатки — селитру, алюминиевую пудру, воронку, весы, сухое горючее и перекись водорода.

По данным СК, Ильназ Галявиев не состоял на учете у нарколога или психиатра, однако ранее врачи диагностировали у него заболевание головного мозга. «Ильназ Галявиев на учетах у врачей — психиатра и нарколога — не состоял. Однако, как выяснилось, он ранее неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями. Еще в прошлом году в связи с обращениями в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. С начала текущего года близкие также отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении», — говорится в сообщении ведомства.

Утром 11 мая в школе №175 на улице Джаудата Файзи в Казани произошла стрельба. Стрельба началась в 09:20, сигнал с тревожной кнопки поступил в 09:25. По информации источника в Минпросвещения, в этот момент в здании находились 714 детей и около 70 сотрудников, в том числе 52 педагога. Огонь открыл 19-летний Ильназ Галявиев, его задержали. По словам молодого человека, он «осознал себя богом», а потом в нем «стал пробуждаться монстр».

Число жертв стрельбы в школе возросло до девяти. «Мы потеряли семерых детей. Это восьмиклассники. Четыре мальчика и три девочки. Кроме этого, потеряли одного учителя. И мы потеряли еще одну женщину. В целом мы потеряли девять человек», — заявил президент Татарстана Рустам Минниханов. Похороны погибших прошли на двух кладбищах Казани, Курган и Самосырово, 12 мая. Число пострадавших при стрельбе также увеличилось с 21 до 23 человек — 20 детей и трое взрослых. Состояние пятерых детей оценивается как тяжелое, один ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.

Следственный комитет России возбудил дело по части 2 статьи 105 УК РФ — убийство двух и более лиц. Председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным поручено передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства.