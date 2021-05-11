«У меня нет матери. Я от всех отказался»: опубликовано видео с первыми показаниями казанского стрелка

На видео, опубликованном в Telegram-канале «Еду в Татарстан», Галявиев лежит на скамье и корчится, его руки прикованы наручниками к клетке. «Я стал богом. Осознал я это не сразу. Месяца два назад я это осознал. Потом во мне начал пробуждаться монстр. Я всегда всех ненавидел, но я еще больше стал всех ненавидеть. Я сам осознал, что я бог. Я первый это сказал маме. У меня мамы нет, я иногда ее так называю. Она мне не мать. У меня нет родителей. Я от всех отказался. Они это прекрасно знают», — говорит Галявиев.

Утром 11 мая в школе №175 на улице Джаудата Файзи в Казани произошла стрельба. Огонь открыл 19-летний Ильназ Галявиев, его задержали. Согласно списку, опубликованному в Telegram-канале Минпросвещения, в результате перестрелки пострадал 21 человек — восемь находятся в тяжелом состоянии, 13 в состоянии стредней тяжести. 17 пострадавших — в возрасте от семи до 15 лет. Троим взрослым 19, 50 и 62 года. Погибли восемь человек — семеро детей и один учитель. Возбуждено уголовное дело по факту массового убийства.