10% жителей полностью прошли вакцинацию от COVID-19 в Ленинградской области

На данный момент в Ленинградской области находится 300 тысяч привитых жителей, большая часть из которых поставила первый компонент прививки. На сегодня прошли вакцинацию 300 906 человек, из них полностью привиты 202 390, сообщает ТАСС со ссылкой на источник информации.

Ранее стало известно, что миллион петербуржцев получили первую дозу прививки от COVID-19 за полгода. Более 740 тысяч — вакцинировались полностью. Защищает ли вакцинация от «дельты» и станет ли COVID-19 еще агрессивнее — читайте объяснения экспертов.