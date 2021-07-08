Миллион петербуржцев получили первую дозу прививки от COVID-19 за полгода. Более 740 тысяч — вакцинировались полностью

К 8 июля в Петербурге от COVID-19 первично привились в общей сложности 1 020 031 человек, из них 741 456 полностью закончили цикл вакцинации. Только за минувшую среду, 7 июля, первую дозу прививки от коронавируса получили рекордное число горожан — 21 715, ревакцинировано 47 человек.

Нарастающий итог поступившей в город вакцины — 1 129 042 комплекта доз. Запас вакцины на сегодняшний день — 109 011 комплектов. Работают 146 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций — 108 городских, 6 федеральных и 32 частных. Кроме того, при поликлиниках работают выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 32 мобильных пунктах, развернутых в дополнение к основным. Обновленный список 177 пунктов опубликован здесь.

«Эпидемия продолжается. Горожане столкнулись с новым, более агрессивным и активно распространяющимся штаммом. Максимально обезопасить может только вакцинация. Мы все должны позаботиться о себе и своих близких», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

15 декабря 2020 года во всех регионах России началась вакцинация от коронавируса — в том числе и в Петербурге. Как подсчитала «Бумага», в городе привито примерно 22,4% взрослого населения. С начала июля, по официальным данным, в городе первично вакцинируют около 20-21 тысячу человек. При сохранении таких темпов к концу июля в Петербурге привьют еще около 470 тысяч человек.