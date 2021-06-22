Михаил Боярский раскритиковал петербуржцев, гуляющих по городу раздетыми.

Свое мнения Боярский выразил в эфире программы Ивана Урганта. Уже завершая беседу, он пригласил ведущего почаще бывать в Петербурге: «У нас здесь хорошо. Приезжайте к нам на курорт, Иван, в Петербург. Меня только раздражает, что все ходят в плавках, многие. В бюстгальтерах женщины. Это столичный город, культурный. Здесь не ходят как на пляже».

Не удивительно, что люди выходят на улицу в таком виде. В Петербурге погода четвертый день подряд устанавливает температурные рекорды. Сегодня, по данным синоптиков, воздух прогреется до +35 градусов.

Напомним, что на прошедших выходных тысячи петербуржцев купались в Финском заливе на пляже возле парка 300-летия. Также увеличилось число тех, кто желает охладиться в фонтанах городских садов и парков. Такое спасение от жары разрешают родители своим детям. Почему этого делать нельзя – объясняют специалисты «Водоканала», дело не только в травмах.