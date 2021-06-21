Почему нельзя купаться в фонтанах Петербурга? Объясняют специалисты «Водоканала»

Специалисты «Водоканала» напоминают: использовать главные водные украшения города не по назначению запрещено, так как они не предназначены для водных процедур даже в самые жаркие дни. Внутри фонтанных чаш находится сложное техническое оборудование — коллекторы распределения воды, электрические кабели, насадки, светильники — при купании из-за них можно получить тяжелые травмы и ушибы.

Кроме того, купание в фонтанах негигиенично. Вода в чашах не является питьевой, по составу и требованиям она относится к технической. Воду из фонтанов пьют городские птицы, в нее попадает дождевая вода и пыль, а высокая температура воздуха может способствовать размножению микроорганизмов.

Неполадки, которые возникают из-за купающихся в фонтанах, требуют внепланового ремонта и временного вывода поврежденного фонтана из эксплуатации. К поломкам также приводит любой мусор — останавливается работа насоса.

В 2021 году в хозяйственном ведении «Водоканала» находятся 111 сооружений. В сезоне этого года работают 65 фонтанов, в том числе 3 фонтанных комплекса. В 2021 году в рамках программы возрождения фонтанного комплекса Северной столицы запланирована реконструкция семи фонтанов:

На Московском пр., д. 165, корп. 2, сооружение 1, литера Г, перед Российской национальной библиотекой

На Каменноостровском пр., д. 32, сооружение 1, литера А

На ул. Щербакова, д. 4/18, сооружение 1, лит. А

В пос. Шушары, северо-западнее д. 1, по Первомайской ул.

На Английском пр., д. 13, сооружение 1, литера А

На пр. Большевиков, д. 3, сооружение 1, литера А

В городе Колпино, пр. Ленина, д. 22, корпус 2, литера А

Напомним, в минувший уикенд, спасаясь от жары, дети купались в фонтанах Летнего сада. Спор о том, уместно ли это, развернулся в Facebook. Горожанка написала пост о том, что ей не нравится видеть голых малышей в центре Петербурга. Она считает, что купания в целом неуместны в подобных местах.